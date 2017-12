Pues yo veo al Valencia CF muy fuerte

Aviso que voy a discrepar bastante de algunos titulares que he leído respecto al repaso a la actualidad de Mateu Alemany. Porque no me transmiten sus palabras ningún tipo de rebaja en las expectativas ni en particular en la de reforzar el equipo en enero, porque me consta que todos saben perfectamente que es necesario fichar y están de acuerdo, entendiendo por todos a Marcelino, al propio Mateu y al propietario, Peter Lim.

La frase "no tenemos urgencia ni necesidad" no deja de ser parte del juego, sin ir más lejos hace un año el club tuvo que aceptar todas las condiciones de la Juventus para traer a Zaza precisamente por urgencia y necesidad. Y aún así, gracias que lo hizo. Tampoco me genera ningún pensamiento apocalíptico el hecho reconocido de que el club tiene que vender jugadores el próximo verano. Como todos los años desde que recuerdo. Ni el Valencia ni nadie puede fichar y no vender, el asunto es qué jugadores se irán y qué jugadores van a venir. Los nombres. Creo que tanto el entrenador que tiene el Valencia CF como el director general sabrán, en base a las ofertas que se puedan presentar, tomar las decisiones correctas, venderán y ficharán para mejorar el equipo, lo hicieron el pasado verano y eso es una garantía ante el aficionado que hoy no les podemos negar.



No más resignación

Volviendo a la idea inicial, a mí las palabras de Alemany me hablan de un Valencia CF que vuelve a estar vivo, vuelve a hacerse fuerte, a poner en valor a sus futbolistas. Venimos de un verano en que este club tuvo que regalar a determinados jugadores para poder iniciar un proyecto nuevo, pero el próximo será muy diferente. El que quiera un jugador del Valencia CF lo tendrá que pagar y muy bien pagado. Evidentemente no van a traer a Neymar y a Mbappé, pero hay muchas maneras de hacer un equipo. Sí que ficharán a Kondogbia y quizá, ojalá, hasta a Guedes, aunque eso hoy todavía depende de muchas cosas que no han pasado. Como a Mateu, puedo estar equivocado pero a mí tampoco me consta que el Real Madrid se haya movido para ficharlo ni tampoco el Bayern de Múnich, especulaciones, pero no cantemos victoria porque si un día de estos lo hacen está claro que tendremos un problema. Y si el Valencia va a por estos futbolistas es porque es ambicioso y quiere competir, ya basta de lamentos y de resignación.

