No deja de ser curioso que el Real Madrid se meta en este ´fregao´ por fichar a un futbolista de Segunda B, por muchos goles que lleve y mucha proyección de futuro que pueda tener. Tampoco ha de ser muy prioritario cuando en verano no quisieron pagar ni dos millones de euros por un jugador que acababa de cumplir 20 años y ya había debutado incluso en la Champions, un dinero que para ellos es nada. Al Valencia CF hace tiempo que este asunto se le fue de las manos, consecuencia de la triste transición de Layhoon y Alexanko a Marcelino y Mateu. Luego está el jugador. Es hasta lógico que en el caos del que venía el Valencia y viendo que lo suyo no era importante se fuera buscando equipo, aunque después tuvo la oportunidad de rectificar y subirse al carro en la pretemporada con Marcelino. No lo hizo y eso es con lo que se van a quedar muchos aficionados, esa ingratitud hacia el club que hizo futbolista antes incluso de haber demostrado que lo era. Que le vaya bonito en el Real Madrid pero que pasen por caja antes de que se vaya gratis en julio.

