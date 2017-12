Dos pájaros de un tiro

Lo niega el Valencia CF y lo niega el Inter de Milán, usted decide si se lo cree o no. Hay que entender el silencio de los clubes pero la información que hemos podido confirmar es la que es, tanto como que hoy por hoy la llegada de Joao Cancelo es una de las grandes esperanzas de Marcelino para reforzar la plantilla en el mercado de invierno. Hecho no está pero hay bastantes posibilidades de que salga bien con lo que Mateu resolvería dos situciones importantes, cada una en su parcela. Por un lado le da al entrenador un futbolista que le viene perfecto porque aporta un plus en varias posiciones y además Marcelino está convencido de que con él el rendimiento inmediato está asegurado, cosa que con otro tipo de jugadores que podrían venir no. Por otro, vuelve a poner en el escaparate a un jugador muy valioso que no está jugando y por tanto perdiendo caché en el Inter. Dos pájaros de un solo tiro.

Si viene, vendrá además con ganas. Y escarmentado. Se quiso ir para jugar de lateral y, aunque los italianos lo convencieron y al final lo convirtieron en moneda de cambio obligada para cerrar lo de Kondogbia y lo de Murillo, pasan los partidos y ni juega de lateral ni juega de nada. No tiene lógica que siga más tiempo allí si realmente hay una solución que pueda ser buena para las tres partes, como parece que la hay.

