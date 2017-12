Me gustaría que l´Équipe acertara

Ha tenido que publicarlo un diario como l´Équipe, parisino y de mucho prestigio aunque también tiene sus muertos en el armario, para que muchos se lo acaben de creer. Incluso no siendo cierto todo lo que han escrito de la operación entre el PSG y el Valencia por Guedes. Cuando el pasado 9 de octubre SUPER arriesgó una portada para asegurar que Peter Lim estaba convencido y quería invertir en el fichaje del portugués llegué a leer y escuchar muchas cosas que ni siquiera me apetece recordar.

Dudas, opiniones y críticas, unas desde el respeto y otras no, que los hechos y las palabras han ido disipando para llegar hasta aquí. Donde parece que ya nadie duda de que Lim y el Valencia CF llevan tiempo negociando las condiciones para quedarse en propiedad al jugador. Como el PSG quiere vender y el Valencia cree que lo puede fichar, digan lo que digan de la situación financiera, y como además hay buen rollo entre los propietarios de ambos imperios, las posturas han llegado a estar muy próximas.

La cosa es tan curiosa que hoy, cuando otros lo han dado por hecho, es justo cuando me atrevería a decir que el acuerdo atraviesa por un momento crítico y podría no darse, aunque también hay motivos para pensar que eso no ocurrirá. En realidad, seré el primero en celebrarlo si al final se demuestra que los franceses han acertado y el portugués ya es jugador del Valencia CF. Creo, sin embargo, que todo sigue en manos de la diplomacia, no la de Murthy, sino la de Lim y el jeque del PSG, que son amigos pero también hombres de negocios.

Lástima que, por lo que parece, todavía habrá que pelear duro para conseguir la pieza, porque el anuncio del supuesto acuerdo para fichar a Gonçalo Guedes por 35 millones de euros con que nos sorprendía la pasada noche el diario francés ha sido la noticia más celebrada por el valencianismo en mucho tiempo. Y tiene su lógica aplastante porque ver al propietario del Valencia CF intentando fichar al jugador que puede marcar la diferencia en el equipo, que hace esos golazos y además ha cautivado a Mestalla es una grandísima noticia.

Una demostración de poderío y de ambición pero a la vez una inversión segura porque el jugador lo vale. Lo lamento por los que solo disfrutan con las noticias negativas. Ahora solo queda que el señor Lim no nos acabe dejando en mal lugar y remate la operación, por 35 o seguramente le cueste alguno más.

