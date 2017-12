Marcelino, no nos des esos sustos, hombre

Para tal día como hoy, 26 de diciembre, teníamos previsto publicar una extensa e interesante entrevista con el entrenador del Valencia CF, que finalmente posponemos por la rigurosa actualidad que nos lleva aunque ya han pasado casi 48 horas al susto que nos dio Marcelino la mañana del día de Nochebuena, cuando nos enteramos del accidente que había sufrido viajando de València hacia Asturias después del partido ante el Villarreal. Sabemos que fueron momentos duros para él, que salió apenas con lesiones leves pero el golpe podía haber sido perfectamente mortal para él y sus familiares, y eso es algo que se tarda en olvidar. Desde aquí les envío un abrazo en nombre de toda la gente de SUPER.

Hombre, Marcelino, no te nos vayas a matar ahora que en València no ganamos para sustos y todavía nos queda mucho por hacer para llegar a la deseada Champions League. Hay que preparar al equipo para la vuelta de las vacaciones, hay un montón de cosas que hacer porque son muchos los jugadores que no están igual de finos que un mes atrás y el mes de enero es de locura, empieza el día 3 con la Copa en Las Palmas, pero acaba con la visita a Mestalla del Real Madrid y si las cosas salen bien con la ida de las semifinales de la propia Copa. Descansa Marcelino y recupérate del susto porque hay que tener la mente fría para tomar decisiones importantes también en el mercado de invierno, donde estamos viendo que hay bastantes más necesidades y urgencias de las que el Valencia CF admite públicamente.



Mercado de invierno

El Valencia de Marcelino ha acabado el año tercero y resulta que el Atlético de Madrid, el equipo con el que pelea el Valencia CF por la segunda plaza mientras no se demuestre lo contrario, ya tiene dos refuerzos confirmados en el mercado de invierno. Y eso que la ventana ni siquera se ha abierto todavía la inscripción de jugadores en La Liga se inicia en 1 de enero. Son Diego Costa y Vitolo. Nada menos. Otros dos fichajes ha cerrado también el Sevilla, que es el primero y más peligroso de los que pelean por entrar entre los cuatro primeros. El Valencia CF, de momento, solo ha confirmado un movimiento de mercado y es además una baja en su ya de por sí corta plantilla: la del chileno Orellana. ¿De verdad no hay urgencias?

