Todo empezó con el fichaje de Zaza

No hace ni un año aquí todos los jugadores se querían ir, así es como estaba el club bajo la administración Meriton Holdings. Hasta el entrenador, la decepción Cesare Prandelli, se acabó dando a la fuga y dejó al Valencia CF en una situación límite. Aunque al final todo es muy relativo, que un técnico de ese prestigio dejara tirado al Valencia convertía a este club en el hazmerreír del mundillo futbolístico, un descrédito brutal y ganado a pulso. Precisamente en esos mismos días se negociaba en Italia las condiciones para traer a Simone Zaza en el mercado de invierno, un delantero que estaba en la Premier League(West Ham) aunque no jugaba y que, no olvidemos, pertenecía a la Juventus de Turín, que no es cualquier cosa en esto del fútbol. De cien con circunstancias similares, noventa y nueve le hubieran dicho no en aquel momento al Valencia, que sin embargo tuvo la fortuna de dar con ese uno que decidió apostar por un equipo que tenía como único objetivo evitar el descenso. Mucho antes de que llegara Marcelino, incluso de que Mateu Alemany asumiera el cargo de director general, quizás Zaza fuera el primer hombre del cambio en el Valencia CF deportivamente hablando, la primera piedra para construir un equipo serio, ambicioso, profesional y comprometido. Después de la limpieza del último verano, hoy podemos preguntar uno a uno a los futbolistas de la plantilla y la respuesta de casi todos será que están a gusto y se quieren quedar. El mercado de invierno está a punto de abrirse de nuevo y lo que hay que hacer es traer futbolistas y sobre todo tipos como Simone Zaza allá donde estén, jueguen o no jueguen. El equipo los necesita y la grada también.

Sevilla no tiene buen color

A ver si Vincenzo Montella, el nuevo entrenador que han fichado por Berizzo, todavía convaleciente de una importante operación por un cáncer, acaba siendo el Prandelli del Sevilla y de paso el Villarreal se queda como único aspirante para pelear los puestos de Champions League a los cuatro equipos que ahora mismo la jugarían, Barcelona, Atlético, Valencia y Real Madrid. Quedan demasiados partidos por jugar y es complicado hacer números todavía, pero si el Valencia tendría que hacer normalmente de 35 a 40 puntos más para garantizarse una plaza, recordemos que para el Sevilla serían de 40 a 45.

