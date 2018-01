¿De verdad es rival el Sevilla?

No atraviesa el Valencia por su mejor momento de juego y eso es indudable, vuelve a tener lo más parecido que se ha visto del mejor Guedes, que es todavía mejor de lo que hemos visto, pero falta acompañamiento. Aguanta Parejo, pero no acaba de aparecer el gran Kondogbia, los buenos defensas, Pereira en la otra banda ni los goleadores. Si con todo esto le basta y le sobra para imponerse en Mestalla a equipos como el Girona, hay mucho recorrido hecho para alcanzar a final de temporada la Liga de Campeones, porque a pesar de todo acabará la jornada, penúltima de la primera vuelta, con siete o hasta ocho puntos de diferencia sobre el quinto, que es el Sevilla, vapuleado por 3-5 en el derbi jugado anoche en el Sánchez Pizjuán. Muy mal le tendría que ir la segunda mitad de la Liga a los de Marcelino para que el Sevilla de Montella le pueda remontar esos puntos, queda ver cómo encaja el Villarreal la salida de Bakambu, una operación que Roig no tenía más remedio que hacer por la escandalosa cantidad que ingresará, pero que el equipo sin duda acusará.

Más artículos de opinión de Julián Montoro, aquí.