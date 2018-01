Si Lim no lo ficha sabe que lo lamentará

Si Lim no lo ficha sabe que lo lamentará

Si queda alguna duda sobre la conveniencia de apostar por el fichaje de Guedes la acabará de despejar la encuesta realizada a lo largo de las últimas semanas por SUPER, a través de nuestra edición digital. Aunque, tal como escuchamos una vez más a Marcelino después de ganarle al Girona, tampoco es que haya muchas. Vamos, ninguna. Ni siquiera Peter Lim las tiene, aunque otra manera es encontrar la fórmula para poder ficharlo sin que eso suponga que el PSG le pase al Valencia CF el problema que tiene con el Fair Play Financiero. Y desde luego poner el dinero, que se dice pronto pero hay que ponerlo. En eso están porque, si no fuera así, tres meses después de que esta historia comenzara el fichaje ya estaría hecho a estas alturas. Gonçalo Guedes es el único actor de este Valencia que obtiene una valoración superior a la de Marcelino entre los miles de lectores y aficionados participantes, y eso es mucho decir porque el técnico es para la opinión general el auténtico líder y la persona que ha obrado lo que llaman el ´milagro´ con este equipo.

La burbuja

Guedes es ese futbolista que dibuja signos de admiración cada vez que entra en contacto con el balón, momento que esperan todos los aficionados porque saben que algo va a pasar. Una sensación que no se vivía en Mestalla desde hace ya algún tiempo. Y que gusta. Si Lim por alguna razón lo dejase ir lo lamentará. Y lo sabe, por eso el empeño es firme y sigue vivo a pesar de que los poderosos siguen inflando sin parar la burbuja del mercado: hasta los 160 millones puede ascender el último capricho del Barça, el brasileño Philippe Coutinho, fichado del Liverpool. Y ojo que lo que viene para el próximo verano es de aupa.

Fichajes

Marcelino, mientras, volverá a tener los efectivos justos para viajar a Riazor el próximo fin de semana, donde el Valencia jugará el partido que cierra la primera vuelta. Con Vietto incluido. Decía el entrenador que no confía en que llegue algún otro futbolista esta semana pero empezamos a llegar al límite. Con la incorporación de Vietto respira algo aunque no era la prioridad siempre que no se lesione ninguno, a la espera sigue del asunto Cancelo, que se está enredando aunque sigue activo, y del centrocampista. ¿Le convencerá Maksimovic hasta el punto de renunciar a ello?

Más artículos de opinión de Julián Montoro, aquí.