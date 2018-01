El resto por los fichajes

El Valencia CF no compite en Europa y por tanto estar en cuartos de final de la Copa es un objetivo que no puede dejar pasar. Más que objetivo, un paso obligado en busca del auténtico objetivo, que es llegar hasta el final en la competición y pelear por el título. En semanas como estas, sin descanso y partidos cada tres días, es cuando empezaremos a comprobar la verdadera profundidad que tiene el equipo. De ahí que Marcelino, prudente ante los micrófonos cuando habla de fichajes, puso sobre la mesa la necesidad de tener los refuerzos cuanto antes. A punto de cubrir el primer tercio de enero, el entrenador tiene claro que dos o tres bajas en puestos clave pueden debilitar demasiado a su equipo y está echando el resto con Mateu para tener cuanto antes esos fichajes. Llegó Vietto y, aunque no lo parezca, la actividad en el club es frenética para traer más futbolistas como este centrocampista del Arsenal, Francis Coquelin, que gusta a Marcelino y se ha puesto a tiro. Lo correcto es intentarlo, lo mismo que lo correcto era no regalar a Rafa Mir al Real Madrid, les guste o no a los del acoso.

Más artículos de opinión de Julián Montoro, aquí.