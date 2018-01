Fichajes de Mateu y ´Marce´

El asunto de los fichajes de Marcelino y Mateu Alemany empieza a ser materia de estudio. Con más o menos cash, donde ponen el ojo ponen la bala y además aciertan de pleno con la elección. El último en pasar por el túnel del tiempo es Luciano Vietto, que no es tan bueno como el asturiano lo hizo en el Villarreal sino mejor. Nada que ver su partido con el que jugó también en Mestalla hace solo cuatro meses, entonces con la camiseta del Atlético. Ese día no dio una, de hecho no lo hizo en toda su etapa rojiblanca, anoche en cambio marcó tres goles en cuatro disparos y el cuarto no entró de puro milagro. ¿Qué les da Marcelino? Hasta él aseguraba tras el partido que quisiera saberlo, el muy zorro. A la afición le está dando mucho porque el equipo lucha y compite, que es lo fundamental, y además tiene sus días dedicados al disfrute y entretenimiento como este partido de vuelta con la UD Las Palmas. Lástima da con lo que fue el equipo de Setién, aunque de eso aquí también hemos tenido ya bastante para saber apreciar lo que ahora mismo hay. Entre otras cosas, la Copa. Hasta aquí no ha sido demasiado difícil llegar y el Valencia lo ha conseguido además repartiendo mucho los minutos, ahora viene la hora e la verdad con el cruce de cuartos que salga del próximo sorteo. A ver si hay suerte y, si no, lo que venga.

