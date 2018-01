Marcelino, licencia para pedir

Ante la pregunta de si el Valencia CF vendería a Kondogbia si llegase una buena oferta, en este caso de China, la respuesta es la siguiente: "¿y cuánto es una buena oferta? ¿200 millones?". Sirva la anécdota y la respuesta, evidentemente exagerada, para ratificar que la apuesta del Valencia va y en serio y que, o mucho nos engañan o el club está pensando en fichar y en la Liga de Campeones más que en sacar beneficio por alguno de sus jugadores importantes.

Hace apenas un año en este mismo mercado de invierno el Valencia CF habría vendido dos o tres jugadores en China si ellos se hubieran querido ir, entre ellos por ejemplo Parejo y Rodrigo. Poco antes, el entrenador se marchó porque no le dieron los fichajes que le habían prometido. Dinero aparte, si no se los dieron fue porque no confiaban en que pudiera levantar el equipo con los futbolistas que pretendía traer, después de haber acreditado 6 puntos de 24 posibles en la Liga.

Marcelino tiene en cambio licencia para pedir lo que quiera, sobre todo si hablamos de fichajes, por eso el máximo accionista no ha puesto una sola pega a las gestiones de Mateu. No solo ha sumado 40 puntos en media temporada, que son casi los que hizo este mismo equipo en toda la pasada, además hay un trabajo y una gestión de los recursos que no solo redunda en resultados deportivos, también en una plantilla que vale hoy mucho más que hace seis meses.

Más artículos de opinión de Julián Montoro, aquí.