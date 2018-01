Algo sobre la renovación de Marcelino

Marcelino García respondía hace unos días que todavía es pronto para hablar de la renovación de su contrato y tiene toda su lógica, porque el día de su presentación ya dijo que iba a ser entrenador del Valencia CF al menos por dos años y de eso no han pasado más que seis meses. Vamos, casi nada. Al final, tener el respaldo del club es importante para un entrenador de cara a la plantilla, su figura sale como se suele decir muy reforzada, aunque en el fondo lo que hace que un entrenador tenga el respeto de todos los futbolistas es el conocimiento y el trabajo. El ejemplo más reciente que tiene Peter Lim es el de Nuno Espirito Santo, que fue buen entrenador de este equipo hasta que lo blindaron por un montón de años y le dieron más poder. Demasiado. Por eso no puedo estar más de acuerdo con el propio Marcelino en que ni es el momento ni hay motivos para ponerse ahora a perder energías con eso, aunque ya que estamos diría que todo apunta a que si las cosas siguen por este camino el asturiano va a estar mucho tiempo con nosotros. Aunque para ello tenga que hincar un poco los codos y mejorar el inglés, cosa que puede hacer con el curso que a partir de este domingo viene con el diario Levante-EMV, acreditado por Cambridge Univertity Press.

No tiene miedo

Porque el castellano ya vemos que lo domina lo suficiente como para decir las cosas muy muy claras, lo que quiere decir que no teme que la situación se le vaya de las manos por el hecho de zarandean un poco a los jugadores cuando se habían equivocado claramente de actitud. Me habría sorprendido y mucho que el entrenador no hubiera dicho antes en el vestuario todo lo que después largó delante de la prensa al acabar el partido en Mestalla. Logicamente no fue así y los jugadores, principales señalados por una primera mitad en que estuvieron a punto de tirar esta Copa y toda la ilusión que hay detrás de ella, fueron los primeros en sentir el hierro durante el descanso. Aunque, ojo, porque la reacción de verdad no se hizo todo lo evidente y rotunda que debía ser hasta que le vieron de verdad las orejas al lobo con el gol del Alavés.

No volverá a pasar

Sí, creo que algo así no se volverá a repetir en un partido del Valencia CF al menos durante algún tiempo. Desde luego no en Las Palmas ni en la vuelta de la Copa, que hay que salvar sí o sí.

