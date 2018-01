Un ataque de entrenador o lo contrario

Hoy en día todos los clubes tienen un ordenador que dice si un jugador tiene que jugar o le toca descansar, sobre todo en esos momentos en que la sobrecarga de partidos obliga a echar mano de todos los efectivos. Eltambién. Después está el entrenador para decidir si hay que hacerle caso o en circunstancias especiales merece la pena arriesgar. Y arriesgar quiere decir sobre todo riesgo de lesión, porque lo que busca el ordenador es evitar que la sobrecarga de minutos en algunos casos pueda provocar lesiones, pero lo que busca el entrenador es ganar los partidos.

No creo que lo de Marcelino en Las Palmas sea un ataque de entrenador, más bien diría al contrario, la alineación reservando a Garay, Zaza y Guedes, siendo que ya tenía la ausencia de Parejo, debió hacerla el preparador físico más que el entrenador. Lo que es una realidad es que la rotación prevista para el mes de enero, que hasta Riazor había funcionado al menos en cuanto a resultados, se ha caído en los últimos dos compromisos, el del Alavés porque el equipo entró mal en el partido aunque después remontó y el de Gran Canaria porque entró bien al partido pero después desapareció. Marcelino, aunque es difícil imaginar de dónde se sacó eso de que hasta la expulsión el Valencia estaba haciendo el mejor partido fuera de casa, estará en el fondo igual de contrariado. La diferencia entre creer que uno va a ganar solo con bajarse del autobús y creer que el partido está ganado por haber marcado el 0-1 a los cinco minutos existe, pero es mínima.



Arbitrajes

Luego está el asunto del árbitro. Entre que el codo –acto reflejo– de Gabriel Paulista sea penalti y tarjeta amarilla que lamentablemente acaba en expulsión y por ejemplo la mano –intencionada– de Manu Trigueros en Mestalla, que no fue penalti ni amarilla ni nada, la diferencia no es mínima y las cosas que pueden pasar en una clasificación tampoco lo son. Es verdad que el equipo, el Valencia, no está tan fino ni tan fresco como hace dos meses, presiona más atrás, defiende peor, llega más tarde y hace más faltas, pero casi cinco tarjetas por partido desde el no gol de Messi en Mestalla efectivamente parecen demasiadas, como las nueve de Las Palmas, y no parece razonable que este Valencia sea el equipo más amonestado por los árbitros de toda la La Liga.

