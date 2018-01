Hay que reflotar al Madrid

El propio Estrada Fernández dejó en evidencia su decisión de señalar el segundo penalti en el área del Valencia cuando, en la segunda mitad, no estimó que existiera falta en una jugada exactamente igual en la que Nacho carga sobre Rodrigo, esta vez metro y medio fuera del área. Puede ser la primera vez en la historia del fútbol en que una jugada que es falta dentro del área no lo es fuera, porque si la de Rodrigo llega a ser dentro habría sido ya el colmo.

Lo que ha pasado en Mestalla lo sabemos en València, lo saben en Madrid y hasta en China, hay un objetivo común que es reflotar al Real Madrid como sea. Misión complicada para el colectivo salvo que los dos penaltis por partido se convierta en la norma de aquí en adelante y Casemiro acabe todos los partidos sin ver ni siquiera una tarjeta amarilla, aunque ni así lo tuvieron claro hasta que al Valencia se le acabó el aire. La reacción de Mestalla aplaudiendo al equipo, pese al cabreo por el arbitraje, quiere decir que el aficionado entiende que el Valencia lo intenta, pero no está bien y le va a costar superar con éxito este tramo tan complicado de la temporada. Solo queda apoyar, si no lo hacemos nosotros, no sé quién lo va a hacer. Los árbitros desde luego no y todos esos medios que vinieron a València con la esperanza de ver resurgir al Madrid en La Liga tampoco. Y tienen la indecencia de llamarnos forofos.

