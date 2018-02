¿Dejar con nueve al Barça? No me hagan reír

, lamento contrariarte pero aquí, para competir de otra forma, y traduzco que te refieres al arbitraje porque te habían preguntado por eso, tienes que entrenar alo al. No hay más. Mientras, te seguirás encontrando situaciones como esta, en la que vas aa jugarte el pase a una final sin cuatro de tus mejores piezas como, pese a todo compites hasta poner en un aprieto al que dicen es el mejor equipo del mundo, pero a la hora de la verdad, en esas pocas situaciones que pueden desequilibrar tantas cosas, te encuentras con que el criterio del que tiene el deber de impartir justicia está siempre del lado del más fuerte. El balance de este, economista de profesión, es como quien no quiere la cosa así de devastador: eltenía que haber acabado la primera mitad con diez jugadores por expulsión clara dey si queremos hilar muy fino, que no queremos, quedaría la duda del color de la tarparaal golpear por detrás a Vezo sin posibilidad de jugar la pelota.

Dejar al Barcelona con nueve en una semifinal de la Copa es evidentemente algo que no entra en el guión de ningún árbitro que quiera hacer carrera, aunque se da la circunstancia de que en ambos casos, roja que podía ser o cuanto menos amarilla que lo es de libro, el uruguayo estaría eliminado para el partido de vuelta por acumulación de amonestaciones, que no es poco.



Defensa

Si dejamos a un lado la jugada del gol en que a Suárez lo dejaron solo, porque en un partido así ante un rival como este alguna te tienen que hacer, la sorpresa fue que con bajas y todo el Valencia se sacó un buen partido defensivamente hablando. Demasiado atrás en la primera mitad y con un paso al frente en la segunda, fueron noventa minutos de mucha concentración en que el Barcelona movió el balón pero nunca acabó de encontrar el camino claro hacia el gol. No parecía el Valencia despistado que hemos visto en los últimos partidos. Con ese nivel de atención, orden y mentalidad para no regalar nada al contrario, ni siquiera en los pocos saques de esquina a favor, el equipo tendría algunos puntos más y no estaría tan apurado en la Liga. Esa es la actitud que necesita para el partido de vuelta, en el que la porería a cero puede ser el único camino hacia el éxito.



ReAmuntada

"Tengo bien guardado en un cajón del despacho el espíritu de la ´reAMUNTada´. Húmedo todavía por tantas lágrimas derramadas, pero vivo y especialmente inquieto por volver a salir a una portada de SUPER. Y saldrá, eso que nadie lo dude". Lo escribí un 3 de mayo de 2014, 48 horas después de aquella tremenda decepción que supuso quedarse fuera de la final de Turín con un gol de M´Bia en el 94´. Parece que fue ayer y ha habido que esperar casi cuatro años, pero ha sido abrir el cajón y saltar como si tuviera vida propia. Sí, el espíritu está vivo, como la eliminatoria que viene a Mestalla.

