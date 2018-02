Ojo a los próximos partidos

Es mucho más fácil hacerlo para el, porque al fin y al cabo ganó, pero los dos clubes de la ciudad pasan la página delde la polémica. Basta sentarse y esperar para ver como antes o después, ojo al partido de, alse le van por algún error arbitral los puntos que se pudo encontrar con el gol anulado a Coke, aunque peor lo tiene el

Además de perder, el hecho de que en lo sucesivo le vayan a devolver de alguna manera el agravio ofrece bastantes más dudas, mucho más después de la amenaza del Comité de Árbitros. Que no sea al revés. Aunque sería ya el colmo, estas cosas han pasado y pasan en nuestro fútbol. Pero si hablamos de fútbol, los dos equipos salen más fuertes del partido, el Valencia porque no ganar era sinónimo de crisis y desconfianza, el Levante UD porque con lo demostrado en Mestalla y lo que aportarán los fichajes que no han debutado todavía está claramente por encima de esos equipos que pelean en el área del sálvese quien pueda. Sin duda pueden.

