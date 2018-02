Emery, te cedemos a Guedes

Si yo fuera el señor Nasser Al-Khelaïfi me plantearía muchas cosas después de ver lo que dio de sí mi multimillonaria inversión en el partido de los partidos, el día en que había que dar un paso al frente. Por no hablar de lo de hace un año en Barcelona. Es su dinero y es su problema.

Dicen los amigos y asesores de Emery que Guedes está en el Valencia CF gracias a él, porque nos hizo el favor primero de descartarlo y después de no enviarlo a la Premier. Será porque confiaba tanto en el portugués que hasta lo puso a jugar durante cuatro minutos en los primeros cuatro partidos de la liga francesa, antes de que se cerrara su cesión a finales de agosto. Tanto hay que agradecerle a Unai que casi dan ganas de decirle que se lo cedemos para la vuelta con el Madrid para ver si remontan, si no fuera porque aquí hace falta para que la afición del Valencia CF vuelva a disfrutar de partidos como ese la próxima temporada. Claro que, si yo fuera el jeque del PSG, posiblemente no tendría a Emery de entrenador y seguro que le vendería a Guedes a Peter Lim, que para algo están los amigos.

Más artículos de opinión de Julián Montoro, aquí.