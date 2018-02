Cancelo y el dinero de la Champions

Si como parece el Inter de Milán acaba pagando 35 millones de euros para quedarse con Joao Cancelo en las oficinas del Valencia CF lo van a celebrar, no porque le tengan manía al chico o porque no estarían encantados de que se quedara aquí mucho tiempo, sino porque ahora mismo ingresar una cantidad como esa a cambio del portugués es la mejor operación que puede hacer el club antes del 30 de junio para equilibrar sus cuentas. Para empatar, dicen. Cancelo, en el Inter o donde sea, va a ser un gran jugador en los próximos años. Lo sería también en el Valencia, pero al final hay una cosa que está clara: es una venta que no deteriora el potencial de la plantilla actual porque de hecho no está, juega para el Inter, es mucho dinero y tampoco hay que darle muchas más vueltas porque este jugador como otros vino para crecer, revalorizarse y ser vendido como ya ocurrió con André Gomes, el mundo Mendes es así.

Con esos 35 millones de Cancelo, algunos más que Mateu pueda recoger por aquí y por allá –Nanis y demás– y los ingresos de la Champions League, el Valencia CF puede empezar a plantearse el futuro con cierta amplitud de miras, darle a Marcelino más madera, una plantilla más potente y amplia para competir en todos los frentes.

Si la Copa del Rey ha pasado factura por dos eliminatorias con Alavés y Barcelona, el desgaste de jugar la Champions es muy superior, esa lección tiene que estar ya aprendida. De ahí la cautela que hay en el club a la hora de hablar en público de una cosa y la otra, del asunto Cancelo/Inter o bien de la Liga de Campeones. El Valencia se juega mucho en esos dos frentes y no puede fracasar en ninguno, el de las ventas importantes y el de asegurar un presupuesto importante la próxima temporada con los ingresos de la UEFA.

Esta claro que todo esto, ahora que faltan todavía tres meses para que acabe la temporada y seis para que comience la próxima, es mucho simplificar la realidad y la situación del club. Pueden pasar muchas cosas y, de hecho, si el equipo se mantiene arriba y recupera la chispa del mes de octubre, no hay duda de que llegarán ofertas por otros futbolistas que obviamente habrán crecido y elevado su cotización. Entonces habrá que tomar decisiones. Aunque una de las más importantes está tomada y es quedarse con Geoffrey Kondogbia asumiendo el pago de los 25 ´kilos´.

