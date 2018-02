Alexanko, Vicente y Longoria

Cuando el Valencia CF decidió liquidar a José Ramón Alexanko fue en gran parte por acabar con una situación absolutamente anómala que además perjudica a la imagen del club, porque una entidad tan grande como esta no se puede permitir tener un señor que figura como director deportivo cuando todo el mundo del fútbol sabe que no pinta nada y está al margen de las decisiones importantes de planificación y fichajes. Valga como ejemplo que Alexanko solo tomó el pasado verano por su cuenta y riesgo una decisión trascendente que fue fichar a Lubo Penev como entrenador del equipo filial. Esto creo que no lo he contado nunca pero cuando el presidente Anil Murthy, que estaba fuera, se enteró de la noticia, lo quiso despedir en ese mismo momento. Tenían un director deportivo en el que no confiaban y, desde ese día, un entrenador en el Mestalla que no cumplía el perfil formativo deseado por el club. La pregunta, claro, sería quién es el club, si no lo es el que ostenta el cargo de director deportivo. Son, obviamente, Mateu Alemany y Marcelino, los que han planificado la plantilla y la temporada y que por cierto no lo han hecho del todpo mal dadas las circunstancias que se encontraron.

Aunque la situación de Alexanko es poco más o menos la misma que la de Vicente Rodríguez, en su tarjeta pone que es el secretario técnico del Valencia CF aunque en realidad no lo es. No sé si la llegada de Pablo Fernández Longoria de la Juventus, con el que están negociando su incorporación a la estructura técnica del Valencia, significa que tienen ya el finiquito de Vicente preparado, o si Vicente se va a quedar para hacer otras funciones, que es lo que está haciendo ahora. No estaría de más que todo esto lo hubiera aclarado hace unos días el director general, aunque solo fuera para ahorrarse rumores y comentarios o para que no parezca que están ocultando algo. Que no pasa nada por querer fichar a un técnico de la Juventus aunque sea desde hace muchos años amigo de Marcelino, porque si está en la Juventus que es un club muy serio con un cargo importante será porque el tío lo vale y no por ser amigo ni paisano de Marcelino, y lo mismo me vale entonces para el Valencia CF, que de una vez por todas ha de tener una secretaría técnica de primer nivel mundial diseñada por profesionales, y no por globeros, aprovechados y correveidiles, que decía García.

