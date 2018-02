Ración de ansiolíticos

Si como dice Marcelino hay momentos en que los partidos se complican y aparece la ansiedad, más vale que los mande de todos a Gijón para que el doctor les recete una buena dosis de ansiolíticos, porque de aquí a final de temporada, al menos hasta que se garantice una plaza en la Champions, esto se puede hacer muy largo si a estos jugadores le pesa demasiado la responsabilidad que tienen.

A estas alturas todos en el Valencia CF han de saber que estar en la Champions League es obligado y necesario por muchas razones, por el escudo y la historia como decía el director general hace unos días, pero también porque hace falta el dinero, como también explicó Mateu. Los ingresos que tiene el club no son suficientes ni para empatar, pero aquí hay que ganar.

Por eso, mientras no haya un nuevo estadio que genere más ingresos y mientras no haya quince mil abonados más, y todo esto no lo habrá en unos años, esas partidas han de salir de exprimir al máximo lo que dé de sí el equipo, con el dinero de la Champions y el de la televisión, que es más cuanto más arriba estás clasificado.



Más opiniones de Julián Montoro.