Mendieta, Villa... ¿y quién?

Tipos como Gaizka Mendieta y el Guaje Villa forjaron su leyenda con actuaciones estelares en el viejo San Mamés. Hoy, el Athletic tiene nueva Catedral, suerte que tienen los vascos aunque en esto poco tiene que ver la suerte, y el Valencia CF se presenta allí con otro equipo, otros jugadores, aunque el objetivo no puede ser otro que el de siempre: ganar y, a ser posible, llevarse al final el aplauso de esa afición que siempre premia al mejor, lleve la camiseta del Athletic o no. Aunque no tenemos demasiado claro el equipo que va a poner Marcelino esta semana en que otra vez vuelven a jugar tres partidos, ¡pánico!, hay entre los que viajan al menos dos o tres con las condiciones para dar ese paso al frente y salir de la guarida del Athletic por la puerta grande, como aquellos. Uno de ellos es Guedes, que estaba de vuelta pero momentáneamente se ha perdido por el camino. Las cosas no fluyen como antes y se le ve ofuscado, pero como materia prima hay y ganas también, este mal momento pasará. Si es allí en el nuevo San Mamés, mejor. Y si eso sirve para ganar y volver a pasar al Real Madrid, genial. Para todo delantero, marcar en un día como hoy es el mejor tributo a Enrique Castro Quini, uno de los primeros ´Guajes´ del Sporting años antes de que empezara a funcionar Mareo.

Más artículos de opinión de Julián Montoro, aquí.