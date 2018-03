25 años y un empate bueno

Puede que sea la primera vez que el resultado de un partido en el que jugaba el Valencia CF no aparece en la portada de SUPER, al menos en la que ustedes ven cuando acuden al quiosco a ver qué trae la prensa. Y lo que trae este periódico hoy 1 de marzo de 2018 son toneladas de agradecimiento para todos aquellos que nos han acompañado, criticado y, por qué no, querido a lo largo de este cuarto de siglo. Casi nada es como lo era 25 años atrás, solo la pasión y las ilusiones que compartimos, un vínculo muy fuerte y especial que ha hecho posible esta aventura sorteando toda clase de dificultades. Después de 25 años hacer cada día SUPER es parte de nuestras vidas, las de muchas personas que lo dan todo y casi siempre más para hacerlo cada día mejor, y sé que es también parte de la vida de muchos miles de aficionados, lectores y ahora dicen que usuarios, palabra que no me acaba de gustar. Espero que sorprenda y guste esta nueva imagen que estrenamos aunque está claro que, como en lo del empate del Valencia en San Mamés, habrá opiniones diversas. Después de 25 años también hemos aprendido a entenderlas y aceptarlas todas, lo mismo que a valorar lo que puede significar un punto en un partido como este. Gracias por estar ahí y por recordarnos lo que hacemos mal.

