El compromiso del equipo

Hubo un momento en que, por primera vez desde que Marcelino tomó las riendas de este Valencia, parecía que las cosas se le podían ir de las manos. El equipo había perdido muchas de las cualidades que le habían llevado a situarse arriba en la tabla en los primeros meses y, con las lesiones, el desgaste de la Copa y el bajón de jugadores clave, aparecieron las dudas. En realidad, con la salvedad de esos minutos en el partido de la Real que tanto encresparon a Marcelino y algún día más como Las Palmas, el equipo ha competido siempre, no se le pueden poner muchas pegas porque salen a darlo todo. Ese es el compromiso que quiere el aficionado y por eso el mensaje del capitán antes del partido no ha caído en saco roto para la gente, sí para casi todos los medios de Madrid que prácticamente lo han obviado. El partido da credibilidad a las palabras de Parejo y al equipo, que salió a cumplir con lo que se había comprometido: primero dar y después esperar el apoyo de la afición. Este Valencia no siempre juega maravillosamente, pero el compromiso de estos futbolistas con la causa está fuera de duda. Después, cuando Kondogbia, Parejo, Guedes, Soler o Zaza están bien, vuelve a ganar con solvencia. Con o sin ella, ganar es lo que necesita el Levante UD. Suerte a Paco López, la necesitará.

