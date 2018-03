Vietto no es el favorito

Sigo pensando como ya dije en pretemporada que Parejo no es el mejor capitán que puede tener el Valencia aunque, con cierta perspectiva de hechos y resultados que se han dado en estos meses, quizá en aquel momento era el camino más directo que tenía Marcelino para implantar el nuevo régimen con garantías de éxito, si no el único. Entre los que podían irse y los que todavía no habían llegado, estaba Parejo, al que el técnico convenció desde el primer día para implicarse al cien por cien en la causa. Si hay un favorito en la plantilla para Marcelino queda claro que no es precisamente Vietto, por mucho que se empeñara en traerlo en enero y en ponerlo a veces sin demasiada justificación, es en todo caso el capitán. Parejo. Otros se irán como llegaron.



La entrevista

Habrán leído ustedes estos días declaraciones del capitán del Valencia de esas que suele facilitar el club. Verán que nada que ver con lo que hoy ofrecemos. Es una lástima que se esté perdiendo la sana costumbre de conceder entrevistas, no solo el Valencia CF sino en general, con preguntas y respuestas de verdad, cara a cara. Y no pasa nada, ¿verdad Dani Parejo? Este es un buen día para apreciar la diferencia.

