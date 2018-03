¿Kondo al Madrid otra vez?

Estas cosas ya no deben asustarnos. En aquel año 2013, el mismo de la entrevista, otro medio madridista como el diario Marca llegó a publicar que el Real Madrid había fichado a Kondogbia, aunque resulta que ese verano el Sevilla se lo vendió no al club de los sueños de nadie ni al que ellos habían publicado, sino al que pagó más que fue el Mónaco. Nuestra información es que el Valencia CF va a comprar a Kondogbia para que juegue aquí la próxima temporada, no para venderlo, una noticia que de alguna manera está confirmando el agente del futbolista al decir que Geoffrey quiere jugar la Champions con el Valencia. Aunque en el fútbol todo o casi todo tiene precio y Peter Lim, aunque ha recuperado parte de nuestra confianza con sus últimos movimientos, no todavía la suficiente como para poner la mano en el fuego. Lo que decida cuando llegue una oferta –espero que de 50 millones en adelante, nunca menos– nos dará más datos sobre cuales son sus prioridades más inmediatas.

Y bueno, si algún día el Real Madrid quiere fichar –otra vez– a Kondogbia es posible que lo consiga, o no, y eso muy a pesar de que el Real Madrid es ahora uno de esos nuevos 'pobres' que se sienten profundamente agraviados por el hecho de que hay uno más rico y poderoso, el PSG, que les quita todos los futbolistas. Pobrets.

Más artículos de opinión de Julián Montoro, aquí.