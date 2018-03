Un caso "sangrante"

Se ve al Valencia CF más lanzado que nunca en defensa de sus intereses frente a la amenaza de la sanción que impone la Comisión Europea. Y a los políticos, pues también, más políticos que nunca ante un asunto que ambos querrían borrar del mapa como si nunca hubiera existido. El director del IVF se alinea y llega a decir que el caso del Valencia es «especialmente sangrante». Sin duda lo que se hizo fue irregular, otra cosa es si la multa es o no desproporcionada o si al final ha de pagar solo una de las partes que incurrieron en la ilegalidad. Como ciudadano europeo, sorprende y encrespa que los auténticos responsables, los que supuestamente estafaron a los ciudadanos concediendo un aval público a un precio supuestamente inferior al de mercado, no tengan que pagar. Eso por no hablar de la cantidad de tropelías para beneficio de unos cuantos que se cometían a través de créditos preferenciales que concedía una caja de ahorros controlada por un gobierno autonómico.



