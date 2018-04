Guedes, Cancelo y André

Leo algunos comentarios respecto al interés del Valencia CF por Diogo Dalot, que adelantada SUPER hace algunos días y está más que confirmado, dentro de la dificultad que tiene sacarlo del Oporto. Nada que en el club no sepan, pero sin embargo van y por algo será, no para hacer el primo. Esos comentarios van en la línea de cuestionar por qué otra vez tras un futbolista portugués, como si no hubiera fútbol en más lugares o incluso gato encerrado. Lo único que se me ocurre objetar es que, si son como Guedes, Cancelo o André Gomes, portugueses que me traigan todos los que quieran y más. Buenos futbolistas y, aunque muy jóvenes, muy profesionales. No sé si el Valencia CF podrá fichar a este Dalot, pero tiene 19 años y es un crack en potencia según afirman técnicos de muchos clubes importantes que hemos consultado. Crecen los ingresos de televisión, aumentan los premios de la Champions, hay que hacerse a la idea de que para los clubes que van a estar ahí también subirá el precio de los futbolistas. Que esto valga también para las ventas.

