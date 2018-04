Guedes sigue siendo un cañón

Le ha venido hasta bien al Valencia CF que Gonçalo Guedes, sobre todo a raíz de una lesión y una operación que tiene su problemática, eche un poco el freno. Sobre todo para que la gente deje de marear y, al final, si el futbolista tiene que salir del PSG lo haga por un precio justo y razonable, no el que en determinado momento creyeron en el PSG o les hicieron creer que podría alcanzar si el portugués seguía paserando por La Liga ese fútbol de escándalo. Aunque, en realidad, la cosa no ha cambiado demasiado a los efectos de lo que hay en realidad. El Valencia –Peter Lim– puso sobre la mesa lo que podría pagar haciendo un enorme esfuerzo y en los plazos en que se compromete a asumir el traspaso. Después, si alguno de esos clubes más poderosos económicamente decide pagar más, seguramente se lo llevará y habrá que pasar al plan B.

Mediáticamente ya no recibe tantos elogios como cuando decían que era tan bueno que hasta podría jugar en el Real Madrid, pero al menos aquí no hay dudas con el jugador pese a que no tiene ahora el brillo que deslumbraba meses atrás. Gonçalo Guedes tiene 21 años, era, es y sin duda va a ser en el futuro un cañón. Ficharlo no es fácil pero es una gran apuesta deportiva y seguramente un buen negocio futuro. Y si no puede ser, pues a otra cosa. Esto es el Valencia CF.

Más opiniones de Julián Montoro.