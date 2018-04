Gladiadores en la arena

Pocas veces uno tiene la oportunidad y el lujo de hacer una portada como la de este extraordinario domingo en València, un día que amenazaba tormenta y vaya si la hubo, pero de emociones y de éxitos. Abría la jornada el Levante UD sellando sin ninguna duda el billete para continuar en primera división. Después Rafa Nadal, una leyenda viva del deporte que en un visto y no visto igualaba la eliminatoria con Alemania en la Davis para que, muchas horas más tarde y tras batirse en un épico partido culminara la faena David Ferrer. Como un auténtico gladiador en la arena de València. Esto no lo podía estropear el Valencia CF de Marcelino, que no sin sufrimiento conseguía la victoria número veinte en La Liga gracias a un gol, de quién iba a ser si no, de Rodrigo Moreno. Tres puntos que abren una nueva expectativa, pero no olvidemos lo esencial porque esos 65 puntos son los que en todas las cuentas que se han hecho a lo largo de la temporada aseguran estar en la próxima Liga de Campeones. Han sido días y horas muy intensas, pero en definitiva mágicas. Qué grande es el fútbol, qué grande es el deporte y qué suerte vivir en esta ciudad, trabajar para esta afición y disfrutar de esta magnífica tierra. Enhorabuena a todos los triunfadores, nosotros solo lo contamos con toda la pasión que somos capaces de transmitir.

Más artículos de opinión de Julián Montoro, aquí.