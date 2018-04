La credibilidad de Peter Lim

Las palabras del presidente del Valencia CF no hacen más que confirmar lo que venimos contando desde el pasado verano. Una cosa es lo que se dice de cara al exterior, recuerdo aquellas palabras de Marcelino diciendo que acabar sextos no sería un mal comienzo, y otra la realidad, entonces cruda realidad, de que este club solo tenía un camino esta temporada: «sabíamos que había que hacer algo grande», es como lo dice Murthy. Al final todo se acaba resumiendo en volver a la Liga de Campeones porque esos ingresos son la vida y sin ellos la próxima temporada iba a ser extremadamente dura, aunque hay muchas más cosas: recuperar la normalidad, recuperar la afición, y una última pero no menos importante que afecta a los propietarios: Meriton, es decir Peter Lim, tenía muy escaso margen para recuperar su credibilidad entre el valencianismo después de todos los errores que habían cometido, y la buena noticia es que lo ha conseguido. Buena porque es lo mejor que le puede pasar al Valencia CF.

Más opiniones de Julián Montoro.