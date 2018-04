Cuando fallar es noticia

Rodrigo Moreno ha dado tantos puntos al Valencia y tan decisivos que hasta ha convertido en noticia el hecho de fallar, que es a lo que nos tenía acostumbrados antes de cruzarse con Marcelino. Sin llegar a dramatizar, cualquier aficionado puede estar hoy fastidiado porque su equipo dejó pasar una buena oportunidad para tocarle la cara al Barça en el Camp Nou y dar un paso de gigante por la segunda plaza, aunque no imagino a nadie más cariacontecido y lleno de rabia que al propio Rodrigo. Además de haber conseguido todo eso para el equipo, a título personal lo tuvo todo para salir por la puerta grande, confirmando en una de las mejores plazas todo eso que ha venido mostrando durante la temporada y especialmente en estos dos últimos meses. Es un auténtico milagro que el delantero se fuera de Barcelona sin marcar, algo difícil de explicar viendo su momento de forma y porcentaje de acierto habitual. Tiempo habrá para analizar las palabras del entrenador cuando habla de crecer y de mejorar, porque en principio no se refiere al estatus de Rodrigo Moreno pese a que el no haber ganado este partido tiene bastante que ver con su desacierto de ayer. A ver si toda esa inspiración que no tuvo el delantero del Valencia le sale hoy a Roger en el Metropolitano, donde todo lo que pueda rascar el Levante será bueno para todos.

