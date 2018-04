Lim, Guedes, Cancelo y Carlos Soler

La vida da muchas vueltas y si hablamos de fútbol, por aquello de que se juega con un balón redondo que unas veces entra y otras no, el tópico hay que tenerlo todavía más en cuenta porque se convierte en norma. Hubo un momento en que la posibilidad de que Peter Lim fichara a Gonçalo Guedes se puso no imposible, sino lo siguiente. Han ido pasando las semanas, después meses, y hoy sin embargo el Valencia CF sigue jugando sus opciones –y no pasan solo por el dinero– a la espera de ver qué decide finalmente el PSG. El máximo accionista del Valencia CF, de viaje por Europa, ha mantenido en los últimos días más de una conversación en torno a su apuesta por el portugués y la conclusión es que el tema sigue abierto pero hay que esperar. Se puede esperar.



Cancelo

Se avecina un veranito que va a ser muy interesante y entretenido porque el Valencia CF, sin llegar a la revolución ni por supuesto a la limpieza del año pasado, va a ser protagonista con movimientos importantes en el mercado de fichajes. Confirma desde Italia el Inter de Milán todo lo que hemos venido contando del fichaje de Joao Cancelo, que por cierto también ha dado algunas vueltas a lo largo de estos meses, y esa es una operación clave para el Valencia que debería hacerse en los términos acordados tal como se va a hacer con el fichaje de Kondogbia, así es como lo hacen los clubes serios y mucho más si hay buena relación como ocurre en el caso que nos ocupa entre Inter de Milán y Valencia CF.



Y, aunque no es directamente una noticia de mercado, el debate abierto por el propio Carlos Soler con su partido en Balaídos tampoco deja de tener su importancia por efecto que pueda tener en la planificación deportiva. Si el jugador valenciano es definitivamente una alternativa a Parejo o a Kondogbia, y más contando con que el francés Coquelin puede estar en perfectas condiciones en septiembre o no, esa es una cuestión que puede matizar los planes para reforzar la plantilla de cara a la Champions.



Champions

Por cierto, ya se puede considerar que el regreso del Valencia a la Liga de Campeones es un hecho a pesar de haber sumado solo un punto de nueve en los últimos ocho días. Un éxito necesario.

