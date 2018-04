Más que confirmar las informaciones que venimos contando sobre los movimientos de Peter Lim y el Valencia CF para fichar a Gonçalo Guedes, que a estas alturas estaban ya más que confirmadas, me encanta la entrevista de los compañeros de Tribuna Deportiva de la 97.7 porque Rogerio va al grano y al inicio de toda esta historia con toda la naturalidad del mundo, la de un padre que sacrificó todo su tiempo durante años para hacer realidad el sueño de su hijo.

Porque todo lo de Guedes parte de una coincidencia de intereses entre el Valencia, el jugador, su padre y su agente de que además de una buena inversión deportiva y empresarial seguir jugando aquí es lo mejor para el futuro de Gonçalo. Ya se sabe que un padre solo quiere lo mejor para su hijo y ahí están las palabras de Rogerio, el hombre que reventó varios coches haciendo miles y miles de kilómetros durante años para llevar al niño a entrenar y desplazarse a verlo jugar. Sabemos desde el primer día que es difícil, pero como dice el papá, "no se puede dejar pasar esta oportunidad". Una vez escribí que si Lim no lo ficha no tardará en lamentarlo, que viene a ser lo mismo. Dale Peter.