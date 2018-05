Sobre Aspas y Gameiro

Gameiro, como Aspas, son futbolistas con un recorrido que han estado ya otras veces en la órbita del Valencia CF. Detecto que no generan demasiado entusiasmo entre los aficionados, pero llegados a este punto es cuando hay que confiar en el criterio de Marcelino y de Mateu. Hace unos días el entrenador explicaba que para firmar jugadores que están o se acercan a la treintena, de los que ya no se puede esperar una plusvalía en el futuro y supuestamente con un recorrido no muy largo, hay que estar muy seguros de su rendimiento y compromiso. Si ellos se han movido para intentar ficharlos será porque el entrenador está convencido de que les va a sacar el máximo y van aportar cosas que el equipo no tiene en la línea de ataque. Uno cumplirá 31 años en agosto y el otro los acaba de hacer, por tanto está claro lo que se busca con este fichaje, además de gol, un punto de experiencia y veteranía para la temporada del regreso a la Champions. Aunque está claro que no será a cualquier precio.

