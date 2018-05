La Operación Kondogbia

El pasado 22 de septiembre SUPER abría su edición con una portada en la que podía leer 'Operación Kondogbia'. Hablábamos de que el Valencia CF tenía decidido fichar al centrocampista en propiedad ejecutando la cláiusula del contrato que le permitía hacerlo a cambio de 25 millones de euros. Decíamos que Geoffrey firmaría hasta 2022 y que su cláusula sería de 100 millones...En algún detalle nos teníamos que equivocar, porque eran 80. Hoy tenemos el desenlace feliz de la historia y hay que decir que entonces, hace ocho meses, era un riesgo apostar aún teniendo la información, porque como dice el agente de Kondogbia, lo que está firmado está firmado pero después está lo que siente el jugador. Por mucho que estuviera todo atado y reflejado en contratos, si al futbolista no le hubieran ido bien las cosas, si no hubiera comprobado con hechos todo lo que le susurró en verano Marcelino para convencerlo, si llega a caer en la tentación de los millones del fútbol chino o, simplemente, si no estuviera feliz aquí, dificilmente estaríamos ahora hablando de que Kondogbia está fichado y es la bandera del Valencia CF de Champions. Hecho Kondogbia, solo recordar que en octubre hablamos del objetivo de fichar en propiedad a Guedes. Yo solo aviso.



Más opiniones de Julián Montoro.