Al Valencia CF le están ofreciendo estos días y por diferentes vías todo tipo de futbolistas aunque la inmensa mayoría se quedan en mera anécdota, no llegan a pasar la primera criba y en consecuencia son descartados casi de inmediato. Ni qué decir que esa primera barrera es el criterio de Marcelino, que es de exigencia máxima dentro de unas posibilidades que tiene el club y todos ahí dentro conocen. Mientras exista una mínima posibilidad de tener al número uno, no vendrá el número dos, eso es algo que ya se aplicó el pasado verano en circunstancias menos favorables y a día de hoy vale. Hablamos de fichar solo futbolistas para elevar el nivel en todas las posiciones que han decidido reforzar. Una cuestión de sentido común porque la próxima temporada el equipo está obligado a dar más y no puede perder nivel en ninguna zona del campo sino al contrario. Más allá de los números y de que hay necesidad de ingresar una cantidad determinada de la que ya hemos hablado mucho, no es de sentido común que por Vietto venga un delantero de nivel inferior, ni mucho menos vender a Zaza para que venga otro '9' que no ofrezca total garantía. El que no está entre esos que no pasan el corte es Portu, que no es ofrecimiento ni una prioridad ahora mismo, pero gusta y hay que permanecer alerta.

