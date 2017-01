Las verdades de José Luis Morales

En declaraciones a la web del club, el extremo madrileño ha hecho este domingo balance de lo que va de temporada a nivel personal y a nivel colectivo después del triunfo cosechado ante el Tenerife. Morales, único jugador al que Muñiz ha alineado de inicio en los 17 partidos de LaLiga 1|2|3, ha destacado que el "objetivo" ante los insulares "era conseguir los tres puntos porque veníamos de dos resultados negativos fuera de casa". "Fue un partido muy disputado. En casa hay que dar un pasito adelante para conseguir los resultados positivos y ganar con más facilidad. Los rivales vienen a jugarnos a la contra".

Morales, que ha reclamado "acabar en gol las ocasiones generadas porque el equipo sufrirá menos", ha apuntado a nivel individual que "siempre" intenta "ayudar al equipo", aunque no esté a su mejor nivel." Me encuentro bien físicamente. No demuestro el nivel de desequilibrio de otras etapas, pero el trabajo está ahí, la constancia está ahí, el esfuerzo está ahí y también hay que quedarse con eso".