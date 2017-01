Juan Ramón López Muñiz aseguró que los partidos a estas alturas de temporada empiezan a "tener mucha presión" y recalcó que deben mantener la calma y la tranquilidad durante los enfrentamientos y evitar "mirar la clasificación", en la que se mantienen líderes y podrían ampliar la renta superando el miércoles en el partido ante el Rayo aplazado el pasado 27 de noviembre por la tromba de agua. "Los partidos ya empiezan a tener tensión, con mucha presión en todos los aspectos, y todavía estamos en diciembre. Todos los equipos se están jugando algo, ya los puntos son importantes y como hay tan poca diferencia, ganar dos partidos te mete en el objetivo. Todo el mundo afronta los partidos al cien por ciento o más si puede", manifestó en rueda de prensa, incidiendo en el argumento de la tranquilidad, "que no quiere decir pasividad sino de calma" para afrontar las siguientes batallas. "Cuando estás en una buena línea hay que seguir en la misma línea", incidió.

Muñiz, preparador del líder, insistió en que no pueden estar pendientes de la clasificación de LaLiga 1|2|3, ya que existe mucha igualdad entre los equipos, y destacó que el hecho de haber estado anteriormente nueve jornadas sin perder tuvo "un mérito espectacular". "Tenemos que intentar dejar al margen la clasificación y saber que al final todo depende de los resultados que vamos consiguiendo nosotros, no de lo que hagan otros equipos. Es fundamental no mirar tanto la clasificación y mirar nuestro juego", argumentó Muñiz. "No es tan difícil sumar jornadas perdiendo y nos damos cuenta de que les pasa a todos. Lo que se había logrado anteriormente tenia un mérito espectacular. Hay que mantener calma y con tranquilidad se consiguen los resultados y en los partidos es fundamental ser serios y estar organizados", añadió el técnico asturiano.

"Esta vez ya no jugaremos en una piscina", bromeó Muñiz sobre la principal diferencia entre el día del aplazado y ahora, además de subrayar el potencial del Rayo de Rubén Baraja. "Cuando cambia de entrenador siempre hay algún cambio en el sistema táctico. Me espero un Rayo con buenos jugadores y determinantes. Saben desequilibrar partidos, son jugadores que suelen marcar y con experiencia en categorías superiores. Queremos que no se vean sus virtudes y sí sus defectos", indicó. Además, Muñiz no quiso avanzar si dará descanso a alguno de sus jugadores por el hecho de disputar tres partidos durante esta semana y negó que el cansancio pueda ser una excusa. "Si alguno tiene síntoma de cansancio habría que valorarlo. El jugador está preparado para jugar este partido, no tiene que ser ninguna excusa el que estemos cansados o no", finalizó el míster después de un entrenamiento puramente físico sin dar pistas del once que alineará el miércoles.