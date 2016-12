Dimisión en el Levante. Se va el presidente de las peñas Gabriel Salinas

Dimisión del presidente de la Delegación de Peñas del Levante U.D., Gabriel Salinas.



Esta es su carta de dimisión:

En el día de ayer, el Patronato de la Fundació Cent Anys celebró una Junta Ordinaria en la que estaba sobre la mesa una oferta de compra de 6000 acciones del Levante U.D. -un 4% de la sociedad- realizada por el patrono y expresidente José Luis López. Como ya sabéis, el objetivo no era otro que entregar esas acciones en partes iguales a la Delegación de Peñas y a la asociación de pequeños accionistas (FROG), y de este modo, fortalecer a ambos colectivos como representantes del levantinismo de base en la toma de decisiones que afectan a nuestro club.

Sin embargo, asistimos a una reunión donde el resultado estaba predeterminado de antemano. Nunca hubo un interés real por parte de los responsables del Club y de la Fundación de que esta venta se llevara a término, a pesar de que habría supuesto la entrada de más de 400.000€, aliviando de este modo sus obligaciones financieras al acelerar la amortización del préstamo avalado por la Generalitat Valenciana, es decir, todos los valencianos.

No se ha promovido ni desde el Club ni desde la Fundación ningún tipo de movimiento para iniciar un proceso de negociación con el Señor López. El único encuentro que se produjo tuvo lugar el pasado día 27 de noviembre, en el cual la Comisión Ejecutiva de la Fundación comunicó que supeditaba su decisión al informe jurídico y económico. Desde entonces, nada. La realidad es que los patronos de la Fundación no tuvimos conocimiento alguno del contenido de esos informes hasta la reunión de ayer. Únicamente se nos leyó un escueto resumen, no se nos entregó copia de los mismos, ni antes, ni durante, ni después. Al solicitar formalmente al Secretario de la Fundación esos informes, se me negaron, y se me emplazó a acudir a la sede social para poder consultarlos, pero sin posibilidad de recibir copia, ni de tomar notas. Mientras algunos medios de comunicación informaban con todo lujo de detalles sobre el contenido de dichos documentos.

Además, se alegó un presunto defecto de forma en la propuesta del Señor López para no incluirla en el orden del día, ya que la misma había entrado -en plazo- en la bandeja de correo electrónico no deseado del Presidente de la Fundación.

Ante esta tesitura, el señor López decidió retirar su oferta, debido a la falta de interés y de consideración que había recibido su propuesta, al no permitir ni tan siquiera que el Patronato la pudiera votar.

A ello cabe sumarle que al inicio de la reunión se vetó la entrada del Presidente del FROG, Carlos Ayats. Un gesto absolutamente innecesario por el lógico interés de la asociación en estar presentes, así como por su innegable representatividad del pequeño accionista, y que denota, una vez más, que no todos los puntos de vista son bienvenidos.

Por si fuera poco, al finalizar la reunión fui increpado por un empleado del la Fundación y del Club de forma pública.

Como socio, accionista, y más recientemente en mi responsabilidad como Presidente de la Delegación de Peñas, siempre he entendido que era posible proponer cambios que fortalecieran el proyecto colectivo que ha de ser el Levante U.D. He tratado de impulsar propuestas e ideas, desde la crítica constructiva, para que avanzáramos hacia una representación plural del levantinismo, donde todas las opiniones tuvieran cabida y con el horizonte de una democratización real que ampliara el poder de decisión entre el máximo número de seguidores granotas posible.

Hoy, con tristeza, tengo que deciros que ante los últimos acontecimientos, ya no me siento representado por el proyecto del actual Consejo de Administración. Quico Catalán ha dejado de actuar como el Presidente de todos los levantinistas, con decisiones y movimientos que sólo han tenido como objetivo menoscabar el pluralismo de opiniones existente entre nuestros aficionados.

Por todo ello, os comunico que he decidido presentar mi dimisión como Presidente de la Delegación de Peñas del Levante Unión Deportiva, al considerar incompatible colaborar con una visión de club (y de la Fundación) que no pudo compartir por principios.

Seguiré luchando por todo aquello que hemos defendido en este tiempo: un Levante plural, democrático, y de todos. Estoy seguro que muchos nos encontraremos en ese camino.

Un saludo

Gabriel Salinas