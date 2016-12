El filial cierra el año en descenso tras caer en Badalona

No fue posible cerrar el 2016 fuera del descenso. El Atlético Levante cayó derrotado ante uno de los equipos más fiables de la categoría, un Badalona que recuperó su rol de equipo de promoción de ascenso, una posición que Hércules y Valencia Mestalla le habían arrebatado el día anterior con sus victorias. Al filial no le quedará otra que resetear para revertir un panorama desalentador y no fallar en el mercado de invierno porque se avecina una remodelación, sobre todo en la vertiente ofensiva.

Durante los primeros minutos a los dos equipos les costó generar peligro. Moha fue el primero en intentarlo para los locales con un lanzamiento que terminó en las manos de Koke. El trabajo en defensa de los levantinistas complicaba las tareas ofensivas de sus rivales. Sin embargo, una contra del Badalona a los 19 minutos acabó convirtiéndose en el primer gol. El guardameta granota, una de las novedades en el once junto a la primera presencia de Son de inicio como lateral, realizó una buena intervención para desviar a córner el remate de Agudo y en la acción del saque de esquina, tras una serie de rechaces en el área, Sergio Maestre envió el esférico al fondo de la red. Tras el tanto, el Atlético Levante no se amedrentó y dio un paso hacia delante en busca del empate, mientras que el gol le dio vida al Badalona que trató de lograr el segundo antes de marcharse al descanso. La intensidad del juego fue en aumento y las fuerzas se igualaron, pero ninguno de los dos logró el gol antes del final del primer tiempo reglamentario.

Tras el paso por vestuarios, el filial levantinista continuó trabajando en busca del gol y obligó al Badalona a mantenerse bien posicionado para evitar que las acometidas de los visitantes terminaran en su portería. Pese a ello, el equipo que logró batir al guardameta rival fue el local con un lanzamiento a la media vuelta de Gerard Oliva. El Atlético Levante siguió luchando y peleando por obtener algo positivo y logró recortar distancias con una pena máxima transformada por Juan Delgado, que tuvo continuidad en el once y Allyson fue suplente. La alegría duró bien poco, ya que el Badalona consiguió hacer el tercero y sentenció el partido. Este tanto llegó tras un lanzamiento de Agudo que Koke despejó y el rechace cayó en los pies de Gerard Oliva quien no desaprovechó la oportunidad para enviar el esférico al fondo de la red y firmar su particular doblete.

Ficha técnica

Badalona: Morales, Moyano, Robusté, Aleix Coch (Adrià Parera, 84´), Fran Grima, Sergio Maestre, Moha (Musa, 58´), Toni Lao, Iván Agudo (Sandro, 77´), Gerard Oliva y Víctor García.

Atlético Levante: Koke, Son (Álex Gil, 81´), Shaq, Kaiser, Andreu, Ribelles, Fran Manzanara (Allyson, 53´), Pepelu, Juan Delgado, Hacen (Nanclares, 73´) y Manu Viana.

Goles: 1-0, m. 18: Sergio Maestre; 2-0, m. 61: Gerard Oliva; 2-1, m. 63: Juan Delgado (p); 3-1, m. 73: Gerard Oliva.

Árbitro: Recio Moreno. Amonestó a los locales Aleix Coch, Gerard Oliva, Robusté y Sergio Maestre; y al visitante Juan Delgado.

Estadio: Municipal de Montigalá.