Pedro: "Lo que no me ha pasado en 13 años, me pasa en un mes"

El capitán Pedro López se mostró comprensivo por todas las situaciones vividas alrededor de este encuentro, el segundo suspendido esta temporada, una situación inédita también para él en su carrera deportiva. "Es curioso, en 13 años no recuerdo ningún aplazamiento de partido y lo que no te pasa en 13 años te pasa en un mes. Hay que aceptarlo", manifestó a la web oficial del club. Para el de Torrent, no ha sido ninguna sorpresa que se tenga que buscar otra fecha para disputarse este encuentro que iba a ser el del cierre de 2016. Era un desenlace que tenían prácticamente asumido nada más llegar a Murcia en el día de ayer, "Cuando llegamos al hotel ya vimos que no paraba de llover y ha seguido toda la noche y toda la mañana. Es lógico, cualquier campo que reciba esta agua se resiente", señaló. "Esto no afecta en nada, era imposible jugar, se jugará en otra fecha, no sé cuándo nos meterán el partido y el equipo competirá igual", agregó.

Ahora la primera plantilla se marchará de vacaciones hasta el 28 de diciembre. Pedro López agradece este descanso para cargar pilas de cara al nuevo año. Habrá que ver si el primer encuentro de 2017 será el del 7 de enero ante el Lugo en el Ciutat o será el aplazado contra el UCAM si la fecha elegida es el día 4. "Nos vienen bien estas fechas, el jugador lo agradece, los que somos de aquí para desconectar y los de fuera para ver a sus familiares, nos queda un año muy interesante y bonito", destacó. "Está todo muy igualado pero el equipo tiene una línea muy buena y el objetivo es mantenerla. No es fácil pero estamos trabajando muy bien desde el principio de la temporada y tenemos que seguir peleando para que nadie nos arrebate esta primera posición", concluyó Pedro.