El técnico del Celta de Vigo pone a José Naranjo, objetivo del Levante UD, en el mercado

De manera más o menos velada, pero el Celta ya ha puesto a José Naranjo en el mercado de cara a enero, cuando el Levante está preparado para lanzarse a por sus servicios. Concretamente lo hizo su técnico, Eduardo Berizzo, en la rueda de prensa previa al duelo disputado anoche en San Mamés. En esta, preguntado al respecto, descartó la llegada de fichajes y habló de «casos que contemplar» en el apartado de salidas. «No descubro nada diciendo que hay futbolistas como José Naranjo, como Álvaro Lemos o David Costas, que no han tenido los minutos que deseaban. Su caso será estudiado, pero siempre pensando en lo mejor del equipo», completó el argentino.

Berizzo dejó claro que no facilitará la marcha de los tres futbolistas mencionados al unísono, «para no debilitar al equipo» celeste, aunque sí la de alguno de ellos. El onubense y Lemos son quienes más opciones tienen de salir; Naranjo es el último en la lista de preferencias ofensivas del técnico, que no lo ha utilizado en LaLiga y solo le ha dado minutos en Copa en los últimos tres meses.

Los granotas, al corriente de su situación, podrían retomar formalmente durante el paro navideño su interés por el delantero, a quien ya pidieron a préstamo en verano y con cuyo agente se ha reunido Tito recientemente. Se plantearían una cesión con opción de compra o directamente un traspaso; otros clubes de LaLiga 1|2|3 y LaLiga Santander, en la puja.