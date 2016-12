Estos son los patronos de la Fundación elegidos en la Junta de accionistas del Levante UD

La Junta General abrió las puertas hacia la nueva Fundación Cent Anys con polémica y muestras de resquebrajamiento por el «proceso de manipulación» que denunció el ya expresidente de las peñas Gabriel Salinas y que endurecieron los accionistas minoritarios, representados por 500 personas y unos 2.500 títulos, en el discurso de su presidente, quien definió estos últimos días como una «política de buenos y malos».

«Hace 20 años estaban los mismos y entendemos que han cometido el error de pensar que el club sea suyo. Lo que se busca no es tirar al presidente sino una fiscalización independiente. No entiendo el veto de la entrada del accionista minoritario en la última reunión del Patronato. No quieran vendernos una independencia de la Fundación y el Consejo. Vetan 400.000 euros (los de José Luis López) y no han puesto ni uno. No se pueden quedar con el club sin poner un euro. El Levante no es solo suyo», dijo con dureza Ayats ante el Consejo, con aplausos y voces discordantes. Una exposición sin que se hubiera votado ni uno de los puntos de las cuentas, aprobados con la unanimidad aplastante del 99 y 98 por ciento, para la 15/16 y la 16/17.

El exvicepresidente Tomás Pérez, otro de los responsables del FROG, mantuvo un intercambio de palabras con Quico sobre la elección de los candidatos por tramos. A su izquierda estuvo José Luis López, que no tomó la palabra en la Junta. «El club será de los levantinistas. Quico Catalán patrono ha adoptado las decisiones con independencia. Nunca el patronato de la Fundación ha sido condicionado por el Consejo de Administración. No he querido enfrentarme a nadie. Siempre he explicado la verdad y cómo son las cosas. En siete años de funcionamiento de este patronato, nunca este Consejo ha derivado un resultado u otro. Solo una vez pudo estar mas separado, cuando cinco de los nueve del Consejo dijo ´no´ a la venta a Sarver y cuatro que ´sí´. Hasta el sentido de voto de esta Junta, los consejeros no lo podemos condicionar», respondió Quico, quien previamente había pedido perdón a los accionistas por el descenso deportivo.

(José Luis López estuvo en la Junta, aunque no habló tras la retirada/rechazo de su oferta de compra de acciones).

El proceso de votación fue el germen de las críticas. Cada accionista pudo votar hasta a cuatro candidatos de cada uno de los tres tramos (con más de 150 acciones, de 31 a 150 y de 1 a 30) para elegir a los seis designados por el Consejo y los seis que nombrará la nueva Fundación ya constituida. «Esto es una forma de pluralidad», repitió Quico ante las voces discordantes que se pronunciaron al respecto de la elección de candidatos entre los 34, ya que al final se cayó uno del tramo del 1 al 30 (José Manuel Andrés Ferreres).

Fue el último servicio del antiguo patronato y la cuenta atrás de José Manuel Fuertes como su presidente. Los estatutos ya cuentan con el visto bueno del Protectorado. Con este informe favorable, la inscripción no se demorará y podrá formalizarse a lo largo del mes de enero, aunque los plazos dependerán del Registro de Fundaciones.

La comisión ejecutiva ya se ha encargado de acudir a la notaría para elevar a públicos los estatutos. La nueva Fundación estará formada por los seis candidatos que ha designado el Levante, el presidente del club (Quico Catalán), dos consejeros y siete instituciones (Ayuntamiento de Valencia, Diputación, Generalitat, Federación Valenciana de Fútbol, Asociación de Veteranos, Delegación de Peñas, ahora sin Junta, y FROG). La reformulada Fundación arrancará con 16 patronos de los 23, que serán los encargados de nombrar a los otros seis candidatos votados en la junta (tercero y cuarto en tramo) y a un expresidente del club, que no será José Luis López y el que se postula es Juanjo Murria.

Este ha sido el resultado de las votaciones:

Presidente del consejo

Quico Catalán

Consejeros

Por designar

Institucionales

Ayuntamiento

Diputación

Generalitat

Federación Valenciana de Fútbol

Asociación de Veteranos

Delegación de Peñas

Accionistas minoritarios

A PROPUESTA DEL CONSEJO

Sebastián Zaragozá (15.665)

Maria Dolores Boluda (15.350)

Federico Ferrando (17.911)

Dionisio Montesinos (15.055)

Vicente Furió (14.897)

Rafael Poveda (14.679)

A PROPUESTA DE LA FUNDACIÓN

Jesús Miguel Crespo Flor (14.969)

Manuel Moreno (13.316)

José Luis Marín Carbonell (14.794)

Kika Ruiz Sanahuja (14.620)

Javier García Murillo (13.530)

José Miralles (11.644)

Expresidente

¿Juanjo Murria?

Sin candidatos del FROG. Con 7.421 acciones, Tomás Pérez se quedó fuera de su tramo (quinto), como el resto de candidatos de los accionistas minoritarios.