Casting para nuevo presidente

«No te vayas muy lejos, el Levante necesita a gente como tú». Quico aprovechó la gala de los VI Premios Periodísticos para homenajear a José Manuel Fuertes, que cuenta sus últimas horas como presidente de la Fundación. Algo menos de 24 horas después de la votación de la nueva composición, que comenzará a andar a comienzos de 2017, el presidente Catalán agradeció los servicios prestados por el notario y se mostró convencido de que si hubiera presentado candidatura a patrono (al final 34) «en la reunión del patronato hubiera salido de nuevo presidente». «Ante la dificultad siempre estuvo allí y ante la presión siempre respondió. Ha sido capaz de hipotecar muchas horas de vida familiar y profesional por el Levante de forma totalmente desinteresada, con la humildad de construir un mejor Levante», manifestó Quico sobre José Manuel.

«Cuando llegamos éramos un cadáver y ahora estamos muy vivos. Estamos transitoriamente en Segunda, pero volveremos pronto a Primera para seguir desarrollando el proyecto que iniciamos en su día y estamos muy cerca de conseguir, que no es otro que dejar la deuda a cero y revitalizar al Levante», recordaba el todavía oficialmente presidente de la Fundación, emocionado, agradecido y rememorando que cuando esta aventura echó a rodar en 2009 «éramos una media de 3.000-4.000 en el campo y estábamos en la misma categoría de plata». Fuertes destacó que ha estado «muy a gusto» en estos siete años, con muchos «momentos de tensión (sobre todo el proceso de no venta a Sarver), pero también alegrías como el ascenso». Se había convertido en una tradición su dimisión reunión tras reunión (no en todas). Por ejemplo fue sonado aquel «me siento traicionado» de finales de junio, el día Quico Catalán rindió cuentas ante la Fundación, un cónclave marcado por la negativa de la Comisión Ejecutiva a incluir como punto específico del orden del día la posibilidad de debatir la conveniencia de celebrar una Junta Extraordinaria de Accionistas para enjuiciar la gestión del Consejo y el impacto del descenso a Segunda en todos los niveles.

Las quinielas a presidente

Ya hay 16 patronos nombrados de forma oficial, que serán los asistentes a esa primera reunión. Antes, el Consejo tendrá que designar a sus dos representantes, que por la línea continuista de la reformulación marca que puedan ser Luis Calero y Javi Martínez, y que se unirán a Quico Catalán, las siete instituciones y los seis más votados (primeros y segundos) en cada tramo accionarial. Ellos darán luz vez a los terceros y cuartos de cada segmento, los de la ´vía Fundación´ tras la Junta del lunes, y faltará el ´23´, que será un expresidente. Juanjo Murria es el mejor colocado después del autodescarte de José Luis López, el protagonista indirecto del principal punto de fricción después del ´rodillo´ de una cuentas «saneadas».

Los estatutos ya cuentan con el visto bueno del Protectorado. Con este informe, la inscripción no se demorará y podrá formalizarse a lo largo del mes de enero, aunque los plazos dependerán del Registro de Fundaciones. La comisión ejecutiva ya se encargó de acudir a la notaría para elevar a públicos los estatutos. Una vez estén todos los patronos nombrados, el último paso será la elección de un presidente de la Fundación, que sustituya a José Manuel Fuertes. En las quinielas hay dos que se postulan con más fuerza para relevarle. Uno es Vicente Furió y el otro Rafa Poveda, ambos del tercer escalón (de 1 a 30 acciones). Furió, en el patronato desde su creación y uno de los más participativos en las reuniones, ha dedicado su vida profesional al periodismo. Mientras que Rafa Poveda es el fundador de la peña Somni Granota, de la que es presidente. Y con un 80% de su vida profesional como comercial.