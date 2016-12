El Crystal Palace piensa en el fichaje de Roger para el mercado de invierno

Roger está en Londres. De momento sólo de vacaciones de Navidad, fotografiándose con el big ben o comprando en Harrods, aunque en Orriols son conscientes de que su delantero estrella aparece en la lista de deseos de varios equipos ingleses. Uno de ellos es el Crystal Palace. El equipo de Alan Pardew busca delantero para enero y el del Levante es uno de sus preferidos. Y es que, según The Guardian, Roger es junto a Rudy Gestede, del Aston Villa, la principal alternativa que Pardew maneja en caso de que el Newcastle se cierre en banda a traspasar a Mitrovic. El Crystal estaría dispuesto a pagar 15 millones de libras de traspaso, pero Rafa Benítez no parece la labor de desprenderse de él en enero y es ahí donde la opción de Roger coge fuerza.

Aunque no es el único equipo inglés que está haciéndole un seguimiento, el Crystal es de los que más de cerca le sigue la pista. No en vano, en los dos últimos meses ha sido uno de los habituales en el Ciutat. Con 10 goles en 17 partidos no hay duda de que el máximo artillero del líder de Segunda División está en el escaparate. Su cláusula de rescisión, 8 millones de euros, lo convierten también en asequible para un club de la Premier. En la órbita del Córdoba el pasado verano, el club granota apostó fuerte por el canterano el pasado verano. La mejora salarial, sin embargo, no se tradujo en un blindaje desorbitado. En este sentido, la postura granota es muy clara, tal y como publicó SUPER.

En vistas de la posible salida de Rafael o Casadesús, los delanteros con menos minutos, el Levante tiene entre ceja y ceja el fichaje de un nueve en enero. El celeste José Naranjo, con cuyo agente hubo una toma de contacto reciente, es el mejor colocado. Sin embargo, y pese a haberlo visto en directo, no es el único en la lista de Tito, que está moviéndose también con un tapado.

Tras ejecutarse en mayo la opción unilateral de renovación, Roger tenía todavía dos años más de contrato, pese a que la intención tanto del futbolista como del club era revisar las condiciones, algo que llegó a plantearse antes de su segunda cesión al Valladolid pero que no llegó a ejecutarse. Al final el de Torrent vio mejorada su ficha y su contrato se amplió un tercer año, hasta 2019. Fue la segunda propuesta de mejora que le hacía el Levante después de que la primera apenas variara las condiciones y fuera desestimada por sus agentes. Los resultados, de momento, son su mejor aval.