Costas se ha puesto a tiro

David Costas, uno de los centrales a los que el Levante siguió la pista el pasado verano, se ha puesto a tiro. Sin apenas minutos en el Celta, Berizzo le ha abierto la puerta de cara al mercado de enero y según el entorno del propio futbolista la posibilidad de retomar la opción azulgrana es una de las que más le gustan. Las circunstancias, sin embargo, han cambiado. Por un lado, no hay duda de que la defensa es precisamente una de las parcelas mejor cubiertas de la plantilla. Por el otro, en Orriols no terminan de tenerlas todas consigo con el reflote del interés por parte del futbolista pese a que están al día de la situación. Y es que Costas es un jugador bien considerado y que podría encajar no sólo en Segunda sino también con vistas al regreso a Primera siempre y cuando existiese la oportunidad de hacerse con él en propiedad.

Recomponer de arriba a abajo la defensa fue, sin duda, la prioridad de Tito el pasado verano. Por eso se hizo un esfuerzo en contratar a los considerados por la secretaría técnica como los dos mejores centrales de Segunda: Chema y Postigo, a la postre titulares fijos. Se puso mucho empeño también en sacar a Saveljich de Argentina, algo que se logró tras una dura negociación. Y se apostó por sorpresa por el joven Róber Pier, que ha acabado destapándose como una de las revelaciones y comiéndole la tostada incluso al propio Saveljich, todo un internacional absoluto con Montenegro.

La falta de minutos de Saveljich ha motivado que la rumorología sobre su continuidad se dispare, ya que hay equipos interesados en contar sin él. Sin embargo, lo cierto es que el mercado de enero ha coincidido justo con la lesión de Chema, que va a estar alrededor de un mes como mínimo fuera del equipo. La ausencia del ex del Alcorcón significa que la competencia se reabra.



Un central con potencial

El mensaje público de Tito sobre que no es una exigencia fichar si no hay salidas se ha mantenido intacto y reforzado por las palabras de Muñiz. Sin embargo, más allá de la calma al respecto, lo cierto es que la secretaría técnica no ha estado parada. Además del tema del delantero, que es el más claro en previsión de movimientos con dos jugadores que acaban contrato en junio como son Rafael y Casadesús, Tito está al quite por si hubiese que intervenir con algún retoque.

David Costas, de 22 años, es no en vano un central que está en la órbita de los principales aspirantes al ascenso, entre ellos Getafe o Zaragoza. Y es que tras su estancia en el Mallorca tiene un bagaje importante en la categoría que lo convierte en una de las estrellas del mercado. El propio Costas es consciente, eso sí, de que el Levante puede ser el mejor proyecto en este momento pero también de que no es la plaza sobre el papel más recomendable si lo que quiere es tener más minutos. Y es que pese a haber tenido oportunidades con Berizzo, entre ellas el partido contra el Valencia, sus expectativas en Vigo han estado lejos de cumplirse. Y en esas circunstancias un tren como el del Levante, que va a toda mecha, resulta de lo más atractivo para intentar subirse.