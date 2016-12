Naranjo reconoce que está pasándolo mal en el Celta de Vigo

El delantero del Celta de Vigo José Naranjo, objetivo del Levante en el mercado de enero, reconoció que esperaba tener "más oportunidades" en su primer año en el equipo gallego, después de convertirse la pasada temporada en una de las sensaciones de Segunda División y pieza clave del Nàstic, con el que anotó 15 goles y disputó la fase de ascenso a Primera.

"Sí que esperaba tener más continuidad pero el que decide es el míster y hay que respetar sus decisiones. En el equipo hay mucha competencia pero yo en los entrenamientos me exijo al máximo, él tendrá sus motivos para no verme preparado", comentó el futbolista.

El atacante andaluz no ha sido alineado por el argentino Eduardo "Toto" Berizzo en ninguno de los dieciséis partidos de Liga que su equipo disputó en este 2016. Los únicos minutos que ha tenido han sido en la Copa del Rey y en la Europa League, acumulando entre ambas competiciones únicamente 221 minutos.

"La experiencia se coge con partidos y minutos y yo no he disfrutado de eso. Engañaría si dijese que no lo he pasado mal. Pero de esto también se aprende. Lo he llevado como bien he podido, entrenando día a día e intentando mejorar", insistió. En las últimas semanas se ha especulado con la posibilidad de que Naranjo abandone el Celta, en calidad de cedido, en el mercado invernal. Incluso Berizzo en una de sus últimas ruedas de prensa afirmó que no se opondría a su salida.

"Que la gente te valore por cómo eres y lo que has hecho la pasada temporada se agradece. El parón viene bien para desconectar, luego ya se verá qué pasa", indicó al ser preguntado por su futuro Naranjo, quien espera que el 2017 sea un año "todavía mejor" que el 2016.