Shaq Moore: el lateral del futuro está en casa

Uno de los posibles refuerzos del Levante en el mercado de enero está en casa. Es Shaq Moore, lateral derecho del filial. Fichado este verano del Oviedo, donde a su vez lo había reclutado el actual secretario técnico, Carmelo del Pozo, se trata de un jugador al que Tito tiene en cuenta de cara al futuro más inmediato. No en vano sabe lo que es entrenar esta temporada a las órdenes de Muñiz, quien habría recurrido a él a raíz de la lesión de Iván López si el cupo de extracomunitarios no estuviese ya completo para LaLiga 1/2/3: Moore es estadounidense y con Rafael y Lerma en el primer equipo no queda ninguna plaza disponible.

Precisamente la hipotética salida en enero de Rafael es la que dejaría abierta la puerta al americano, que también puede desenvolverse como central y pivote defensivo. Con independencia del futuro del brasileño, se trata de una alternativa que Tito contempla de cara al mercado de invierno y a la que habría que verle el recorrido a medio plazo. Y es que la del costado derecho es una posición que de todas maneras está cubierta en estos momentos con Pedro López e Iván. El primero acaba contrato en junio, pero tiene una temporada más opcional por partidos y se encuentra en negociaciones para renovar. El segundo, por su parte, encara la recta final de su recuperación y renovó hasta 2020 hace ahora un año y medio.

Una de las pocas alegrías del filial

En una mala temporada por el momento del Atlético Levante, lo cierto es que Moore está siendo de los pocos que han destacado en su puesto. Con 21 años, el que llegó a ser internacional sub-20 con la selección USA (estuvo en el Mundial de Nueva Zelanda) es un fijo para Granero. Y eso que desde que llegó a España ha tenido que ir superando adversidades. Dos años atrás tuvo que estar a prueba tanto con el Valencia como con el propio Levante, pese a que acabó finalmente firmando por el Huracán de la mano entonces de Herni, hoy responsable del filial granota. Tras la exclusión del club afincado el año pasado en Torrent del Grupo III de Segunda B, Shaq recaló en el Vetusta, segundo equipo del Oviedo, en la Tercera División asturiana. Antes de eso había jugado en su país, primero en el equipo de la Academia IMG y después en las categorías inferiores del Dallas. Su fichaje fue toda una apuesta en base a las buenas maneras que había mostrado en categorias inferiores antes de recalar en España.

Esperando acontecimientos

Más allá de tenerlo todo preparado para maniobrar, lo cierto es que el Levante no ha movido ficha en ninguna salida, pero se mantiene atento a la espera de posibles propuestas tanto por el ya mencionado Rafael como por Casadesús, ya que ambos terminan sus contratos en verano. El brasileño es el jugador con más mercado, pese a que Muñiz cuenta con él por detrás de un Roger por el que también han llegado cantos de sirena desde Inglaterra y que en ningún caso saldrá ni ahora ni en junio por menos de ocho millones.