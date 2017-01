El mercado de enero, a la palestra

Después del multitudinario entrenamiento junto a la afición, Muñiz compareció por primera vez en 2017 en la antesala del primer partido de un enero frenético, con tres partidos en ocho días. El técnico del líder no piensa más allá del Lugo, aunque es consciente de que el desgaste acumulado obligará a "ir viendo a los jugadores que estén en mejores condiciones para afrontar los siguientes". El duelo ante los gallegos será el desafío Roger contra Joselu. El ´Pistolero´ lleva dos meses sin marcar (desde el 6 de noviembre en Reus), pero ni mucho menos al míster le preocupa esta sequía "porque su trabajo de desgaste es importante" e incluso auguró que en este segundo tramo de la competición "hará otros 10 goles como mínimo". Del mercado de fichajes, el mismo mensaje que en su día realizó con aquel ´sería vicio pedir´. "No vamos a fichar por fichar. Es complicado mejorar el equipo en el mercado de invierno. Ojalá terminemos todos los que empezamos", destacó.



El entrenamiento con la afición

"Siempre está bien que el aficionado esté cerca del equipo, del club, de los jugadores, y que se sienta partícipe de todo lo que sucede. Es un día especial para los niños, también para los padres porque somos felices de verlos contentos. Es un acto que me gusta y se podía repetir en otras fechas porque es importante que el aficionado se sienta una pieza relevante del club"

¿Cómo ha llegado la plantilla después de las vacaciones?

"La plantilla ha vuelto bien. El parón es necesario porque son muchos meses de una categoría larga, dura y exigente. Estos días sirven para desconectar y lo que hay que hacer es volver a engancharse rápido a la competición. El sábado tenemos un rival duro, que nos va a poner las cosas difíciles, que lleva toda la temporada metido en la parte alta de la clasificación, que sabemos que tiene muchas virtudes. Es un partido que nos va a exigir todo lo que tiene la Segunda División: trabajo, esfuerzo con o sin balón y hacer que el rival sufra"

¿Cómo se afronta el ciclo de tres partidos (Lugo, UCAM y Huesca)?

"No pensamos en el bloque de tres sino que el sábado hay un partido importante. De nada hay que pensar en ochos días sino en el del Lugo. Iremos viendo a los jugadores que estén en mejores condiciones para afrontar los siguientes, a partir de nuestras cualidades y las características del rival. Intentaremos que el equipo que salga tenga frescura e intensidad porque todos los rivales lo van requerir. Hay que estar muy mentalizados en pensar únicamente en el partido del Lugo"

Roger contra Joselu

"Roger lleva trabajando muy bien toda la temporada. Tampoco hay que mirar lo que hacen otros equipos o jugadores. Está haciendo un gran trabajo cuando hace gol y cuando no lo hace. El trabajo que hace arriba de desgaste es muy importante. No tenemos ninguna duda de que va hacer otros 10 goles como mínimo"

Sobre el Lugo

"Es un equipo que le gusta mucho tener el balón, que trabaja bien en la vertiente ofensiva, que intenta superioridades numéricas, que plantea buen fútbol en todos los campos que va. Es un equipo a tener a cuenta, en la parte alta desde principio de Liga, estando muy muy arriba en las primeras jornadas. No pienso que un equipo viene bien y mal, tenemos que hacer nuestro trabajo, sabiendo las virtudes y defectos"

La motivación extra de medirse al Levante

"Cuando un equipo desciende es como si estás en Primera y te enfrentas a Madrid, Barcelona o Atlético, equipos que van por arriba. En esta categoría ya hay muchos rivales a ganar, muchos que descendieron y no son capaces de subir, que se acumulan, con nombre, currículum y un historial a sus espaldas importante"

Mercado de enero

"Tenemos 22 jugadores de muy buen nivel y ninguna prisa ni necesidad. Lógicamente el Levante es un club grande y está abierto siempre a las oportunidades del mercado, pero no vamos a fichar por fichar, es complicado mejorar el equipo que tiene el Levante en el mercado de invierno. Como ya dije en su día, ojalá terminemos todos los que empezamos".

Sobre las posibles salidas

"Estoy tranquilo porque los estoy viendo entrenar, hablo con todos. Esto es muy largo y porque no estés jugando ahora no significa que no vayas a disputar el partido más importante de la Liga para el club. Cuando dejas a gente fuera de la convocatoria te cuesta, podrían estar en la lista y en el once titular. Sé que la gente que se queda fuera ha dado el nivel. Bendito problema para los entrenadores, pero a mí me duele. Ellos entienden que hay que aportar el granito de arena en el momento o en el lugar que toque: en el once , en el banquillo, en el entrenamiento. Estoy contento porque todos están sumando para conseguir el objetivo".

La lesión de Iván López

"Su lesión es complicada. Ya en pretemporada tenía molestias, las arrastra desde hace meses. Es un edema que hay que tratarlo con mucho respeto. Ha pasado por todos los estados anímicos. Cuando le dijeron que tenía que parar pasó un momento difícil, ahora está mucho más tranquilo y contento, porque ya ve el final del túnel. Yo bromeo con él y le digo que está blanco de no ver el sol. Está haciendo un trabajo exigente y oscuro, trabajando duro con Félix. Hasta que no ves el campo parece que no participas con el equipo. Siente que queda poco. Espero que cuando empiece no haya problema y no dé un paso atrás"

La lesión de Chema

"Hay que tener prudencia con las lesiones de gemelo como le pasó a Paco. Chema ya está corriendo, trabajando en campo con Félix , y va muy bien. Estamos todos muy contentos y satisfechos con su recuperación, pero hay un mínimo establecido que hay que respetar aunque te encuentres bien por intentar evitar ese paso atrás"