La lista a Palma acelera la reconstrucción del filial

Granero zarandeó todavía más los cimientos de un filial en la UVI clasificatoria y en proceso de reconstrucción con una convocatoria en la que se agravó la necesidad de reforzar el ataque. Ahora porque el técnico mostró sus cartas con la sorprendente decisión de dejar fuera a Juan Delgado, que había sido titular en las últimas jornadas, de lo poco salvable en un final de 2016 en caída libre y cuyo nombre ha sido vinculado en los últimos días con el Hércules, dejando además al División de Honor de José Villalta huérfano de futbolistas de perfil ofensivo para su duelo de ayer ante el Ranero, ya que Saúl, Iván y Joel, más habitual en el filial, están entre los 18 expedicionarios que ayer por la tarde partieron a Palma de Mallorca. Sorprende menos que Álvaro Traver vuelva a quedarse en tierra, ya que su salida en el mercado de invierno está en camino, y que tampoco estén los mauritanos Aly y Hacen, toda la semana fuera con la selección para la disputa de un amistoso cuando el Atlético Levante se está jugando la vida en Segunda División B.



El panorama es desolador. Al filial granota no le queda otra que resetear para revertir un panorama desalentador y no fallar en un mercado de invierno cuyo último movimiento ha sido la rescisión de Sergio Nanclares, que se ha marchado al Yugo Socuéllamos, el segundo damnificado de la operación salida tras Mode, ahora en el Albacete. Son seis encuentros consecutivos sin ganar, con solamente tres puntos sumados y dos goles a favor. Estos registros realizadores (9 en 19 partidos, los peores de los 80 equipos de Segunda Divisón B) son una condena y reducen a la mínima expresión la fortaleza defensiva que paradójicamete le hace ser de los menos goleados de la competición con 14 dianas. Esa bipolaridad se traduce en una preocupante penúltima posición, aunque a tres puntos de la permanencia. El único integrante en la enfermería es Matías. Son, Shaq, Andreu y Gabri, además de Koke, que han estado esta semana a las órdenes de Muñiz en alguno entrenamiento, están en una citación que tendrá consecuencias.



Hora: 12:00

Árbitro: Catalá Ferrán

Estadio: Son Malferit. Palma de Mallorca



Posible once

Atlético Levante: Koke, Son, Shaq, Kaiser, Andreu, Javi Ramírez, Ribelles, Pepelu, Manu Viana, Joel y Allyson.

Entrenador: Carlos Granero